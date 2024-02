Ein bisher unbekannter Täter schlich sich am Dienstag vermutlich über einen unversperrten Hintereingang in ein Gasthaus im Bezirk Hermagor. Anschließend verschaffte er sich in zwei unversperrte Zimmer Zutritt und stahl dort Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im dritten Zimmer wurde der Täter aber von einer anwesenden Frau überrascht und flüchtete. Die Zeugin beschreibt den Mann als etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und 40 bis 50 Jahre al. Er war mit dunklen Jeans, einem dunklen Pullover und dunkler Mütze bekleidet.