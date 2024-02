In Kärnten ist man durchaus verwundert über den jüngst aus der Steiermark vernommenen Vorstoß von Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP), ein gesetzlich geregeltes Handyverbot an Volksschule und in der Unterstufe prüfen zu lassen. In der Bildungsdirektion Kärnten sieht man aktuell keinen Handlungsbedarf. Ein etwaiges Verbot könne ohnehin über die Hausordnung der jeweiligen Schule geregelt werden.