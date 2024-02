Es sind Parkbänke an Wanderwegen, der Geopark Karawanken, AMS-Hilfen für Leute, die am Arbeitsmarkt schwer Fuß fassen, der Lehrlingsaustausch über die Staatsgrenzen von Slowenien oder Italien hinweg, es sind Renovierungen von Pflegeheimen wie Kindergärten oder das moderne Mehrzweckgebäude in der Gemeinde Lendorf („Wo da Bartl in Most holt“) für Vereine und Gruppen: Bei genauerem Hinsehen ist der Alltag in Kärnten stark geprägt von Fördergeld aus der EU.