Es war als Signal an Raser gedacht: Nachdem in Kärnten eine Zunahme von Tempo-Exzessen verzeichnet wurde, verabschiedete Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) im September 2021 einen Erlass, der eine drastische Erhöhung der Mindeststrafsätze beinhaltet. Die Bezirksverwaltungsbehörden setzten die Anordnung um - bis auf jene in Feldkirchen in Person von Bezirkshauptmann Dietmar Stückler. Offenbar ist der Erlass nur eine Empfehlung und Stückler im Recht.