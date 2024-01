Am Mittwoch wird im Nationalrat das neue Informationsfreiheitsgesetz beschlossen. In Kärnten können sich die Bürgermeister nicht vorstellen, welche Informationen ihre Bürger zukünftig erfragen könnten, die nicht ohnehin schon öffentlich sind. Immerhin werde so gut wie alles im Gemeinderat debattiert und beschlossen.