Die Polizei musste am Sonntag einen 15 Jahre alten Klagenfurter festnehmen und in die Justizanstalt einliefern. Der Jugendliche traf sich in einem Fast Food Lokal mit einem Bekannten und bedrohte den 19-Jährigen dort mit dem Umbringen. Dabei zückte er sogar ein Messer und forderte Kleingeld und das Handy des Opfers. Der 19-Jährige, ebenfalls aus Klagenfurt, verständigte daraufhin die Polizei.