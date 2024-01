Der Neuschnee vom Freitag und das - wenn auch etwas frostige - Bilderbuchwetter locken an diesem Wochenende wieder zahlreiche Wintersportler in die heimischen Skigebiete. Die Schattenseite: Am Samstag ereigneten sich auf den Kärntner Pisten wieder einige, zum Teil schwere Unfälle. Auf der Siebenhüttenabfahrt im Skigebiet Petzen kam am Vormittag eine 19-jährige Frau aus Slowenien mit ihren Skiern zu Sturz. Die Skifahrerin schlug mit dem Kopf auf der Piste auf und verlor kurzzeitig sogar das Bewusstsein. Nach der Erstversorgung wurde die 19-Jährige von der Crew des Rettungshubschraubers C11 ins UKH Klagenfurt geflogen. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Auch im Skigebiet Bad Kleinkirchheim stand am Samstag der Rettungshubschrauber im Einsatz. Dort wurde eine 66-jährige Skifahrerin aus dem Bezirk St. Veit/Glan schwer verletzt. Kurz nach dem Ausstieg bei der Bergstation Wiesernock in St. Oswald fuhr ihr ein unbekannter Bub, mit dem sie zuvor im Lift saß, über die Ski. Die Kärntnerin kam zu Sturz. Sie musste vom RK-1 ins Unfallkrankenhaus geflogen werden. Der Bub, der in Begleitung eines Mannes war, fuhr einfach weiter.

Schwere Beinverletzung

Auf dem Dreiländereck kam am Samstag ein siebenjähriges Mädchen aus Villach schwer zu Sturz. Der Unfall passierte neben der präparierten Piste und aus eigenem Verschulden. Laut Polizei erlitt die junge Skifahrerin dabei eine schwere Beinverletzung. Die Siebenjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ARA-3 ins LKH Villach geflogen.