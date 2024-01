Die Eisglätte wurde einem Skitourengeher am Samstag zum Verhängnis. Am Vormittag unternahmen zwei Männer im Alter von 52 und 63 Jahren in der Gemeinde Feistritz im Rosental eine Skitour von der Stouhütte zum Schneiderkar. Bei der Abfahrt verlor der 63-jährige Mann aus Klagenfurt die Kontrolle über seine Skier und stürzte rund 100 Meter ab. Er erlitt schwere Verletzungen.

Nach Absetzen eines Notrufes durch den Begleiter wurde der Klagenfurter von der Besatzung des Rettungshubschrauber RK 1 geborgen und nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Im Einsatz standen sechs Kräfte der Bergrettung Ferlach.