Sie ziehen die Blicke auf sich: die Winterschwimmer vom Wörthersee. Während zu dieser Jahreszeit die meisten in Daunenjacken gehüllt am Ufer der größten Badewanne des Landes promenieren, gibt es Hartgesottene, die sich dort regelmäßig in die eisigen Fluten stürzen. Und es werden immer mehr. Der Trend des Eisbadens hat längst Kärnten und Osttirol erreicht. Auch am Längsee, dem Millstätter See oder dem Tristacher See bei Lienz beschränkt sich die Badesaison nicht mehr auf den Sommer. Ein wahrer Hype, der definitiv nichts für „Warmduscher“ ist!