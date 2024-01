Eine 44-jährige Frau aus Klagenfurt fuhr am Dienstag gegen 17.25 Uhr mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt und wurde durch ihre am Rücksitz sitzende dreijährige Tochter abgelenkt. Dabei geriet sie mit dem Pkw auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort gegen ein abgestelltes Fahrzeug.

Durch den Aufprall wurden die 44-Jährige und ihre Tochter leicht verletzt und in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.