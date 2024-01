Eine Kärntner Sternsingergruppe hat mit dem Papst die Neujahrsmesse im Petersdom gefeiert. Gemeinsam mit der Gruppe aus der Pfarre Neuhaus/Suha feierten auch Delegationen aus der deutschen Erzdiözese Paderborn und anderen Ländern den Gottesdienst mit Franziskus, wie die Katholische Jungschar Kärnten am Montag mitteilte.

In Österreich sind seit der Zeit um den Jahreswechsel rund 85.000 Kinder mit Begleitung im Rahmen der Dreikönigsaktion unterwegs, um die Botschaft von der Geburt Christi zu verkünden und für Hilfsprojekte in Asien, Afrika und Lateinamerika Spenden zu sammeln. Heuer ist der 70. Jahrestag, dass die Sternsingeraktion für den globalen Süden durch das Hilfswerk der Jungschar in Österreich durchgeführt wird.

Spektakuäres Erlebnis

„Ich war schon ein wenig aufgeregt, bevor wir Papst Franziskus sahen. Sehr spektakulär war auch, als dann so viele Bischöfe in den Petersdom hereinkamen“, erzählte Emma, die gemeinsam mit Jana, Luzia und Samuel die Kärntner Sternsingergruppe bildet. Sie konnten die Neujahrsmesse mit dem Papst in den vordersten Reihen mitfeiern und nahmen danach am Angelus-Gebet am Petersplatz teil. Am Programm der Rom-Reise stand auch ein Besuch bei der päpstlichen Schweizergarde mit Führung sowie eine gemeinsame Messe und ein Abendessen der europäischen Delegationen.

Mit den Spenden der Sternsingeraktion werden rund 500 Projekte in Asien, Afrika und Lateinamerika unterstützt. Über die letzten 70 Jahre sind in Kärnten über 44 Millionen Euro an die Sternsingeraktion gespendet worden, österreichweit sind es über 520 Millionen Euro. Besonders im Fokus steht dieses Jahr ein Projekt aus Guatemala, bei dem Jugendliche und junge Erwachsene dabei unterstützt werden, sich eine nachhaltige Landwirtschaft und dadurch ein besseres Leben aufzubauen.