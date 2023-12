Wer einfach so von Haus zu Haus zieht, macht sich normalerweise nicht nur Freude. In den Tagen vor und nach dem Jahreswechsel ist das anders. „Die Sternsinger mag fast jeder, sie sind sehr positiv besetzt, ist David Hofer (24) überzeugt. Und so blickt der Villacher mit Vorfreude auf die rund 7000 Kinder und Jugendliche, die ab heute und bis 6. Jänner in Kärnten als Sternsinger unterwegs sein werden. Für ihn werden es ganz besondere Tage, hat er doch erst am 1. September die Leitung der Dreikönigsaktion übernommen, die davor zehn Jahre lang Anneliese Michael innehatte. „Ich konnte viel von ihr lernen und mich vorbereiten“, sagt der ausgebildete Elementarpädagoge, der als Redakteur bei einer Wochenzeitung arbeitete und einen Lyrikband veröffentlicht hat.