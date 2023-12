Bereits vergangene Woche, am Donnerstag und am Freitag wurde eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt per SMS und über einen Messangerdienst von einem bisher unbekannten Täter kontaktiert. Dieser gab sich als ihre angebliche Tochter in finanziellen Nöten aus und forderte das Opfer auf, zwei Geldüberweisungen zu tätigen.

Das Opfer begab sich daraufhin zu ihrer Bank und überwies bei zwei Überweisungen mehrere Tausend Euro auf ein litauisches Bankkonto. Die Erhebungen durch die Polizei sind noch am Laufen.