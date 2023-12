Seit der Kärntner Medienberater Alexander Rinnerhofer das Restaurant „Landstein“ seines Geschäftspartners Matthias Euler-Rolle in Wien führt, entwickelt sich das Lokal immer mehr zum Kärntner Society-Treff. Jetzt rief „der Alex“ zum vorweihnachtlichen „Weihn-Achterl“ ins „Landstein“ und zahlreiche Kärntner wie Bad Kleinkirchheims Steuerprofi Gerhard Schusser, Filmproduzent Wolfram Winkler, Kameraexperte Harald Lamprecht oder „Justizpalast“-Wirt Ivo Brnjic, der seine Gastro-Karriere am Ossicher See startete, folgten seinem Ruf. Mit Wiener Gästen wie Vida-Gewerkschafter Franz Binderlehner, Rettungschef Rainer Gottwald, Filmlicht-Ausstatter Artem Belov und Hausherr Euler-Rolle floss der Wein und der Schmäh.

Verwechslung

Christian Horner, einst Chefermittler bei der Polizei, erzählte amüsiert von Verwechslungen mit dem gleichnamigen Red-Bull-Formel-1-Chef: „In Dubai stand der Emirates-Stationschef Habtacht und auf Malta war mein Anmeldeformular ausgefüllt mit Wohnsitz auf Guernsey - inklusive Upgrade auf die beste Suite“.