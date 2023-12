In der Nacht auf Donnerstag erstattete eine unbeteiligte Person Anzeige über einen Verkehrsunfall in der Gemeinde Himmelberg im Bezirk Feldkirchen. Da von den erhebenden Polizeibeamten der beschädigte Pkw ohne Insassen angetroffen wurde und eine Verletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der sich 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Feldkirchen, Poitschach und St. Ulrich sowie mehrere Polizeistreifen mit Diensthund beteiligten.

Nachdem die Suche vorerst nach drei Stunden abgebrochen wurde, konnte der 51-jährige Lenker gegen 6.30 Uhr unverletzt bei seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Der Mann gab an, dass er aufgrund der eisigen Fahrbahnverhältnisse von der Straße abgekommen und anschließend zu Fuß zu seiner Arbeitsstelle gegangen sei.