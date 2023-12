Vor einer Woche wurden die Gehaltsverhandlungen für die Kärntner Gemeindebediensteten abgebrochen. Für kommenden Mittwoch kündigte die Gewerkschaft daraufhin eine Demonstration vor der Landesregierung an. Man wollte damit Druck auf das Land ausüben. Der Plan dürfte aufgegangen sein. Wie beide Seiten – also Gewerkschaft und Gemeindebund – vermeldeten, konnte dem Land eine Finanzierungszusage abgerungen werden. Das Paket soll am Mittwoch fixiert werden. Gefordert wird eine Erhöhung von 9,15 Prozent und damit eine Übernahme des Bundesabschlusses.