Was ist da los? Das fragten sich Montagnachmittag viele, die in der St. Veiter-Straße in Klagenfurt vorbeikamen. Dort standen gleich mehrere Polizeiautos bei einem leerstehenden Laufhaus. „Auch ein Polizeihund ist da“, so eine Passantin.

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung hieß es vonseiten der Pressestelle der Landespolizeidirektion: „Es handelt sich vermutlich um einen Einbruch.“ Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.