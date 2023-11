Die Polizei musste am Mittwoch in einer Notunterkunft in Klagenfurt einen offenbar suchtgiftbeeinträchtigten Mann wegweisen. Seine ebenfalls beeinträchtigte Ex-Freundin verhielt sich während der gesamten Amtshandlung äußerste aggressiv, sodass sie schlussendlich festgenommen werden musste. Die 26-Jährige leistete vehementen Widerstand und trat die Beamten mehrmals gegen verschiedenste Körperteile.

Ihr vor dem Haus noch anwesender Ex-Lebensgefährte mischte sich auch in die Amtshandlung ein und wollte die Festnahme verhindern, indem er gegen die Tür des Polizeifahrzeuges trat, hinter dem sich die Beamten befanden. Er wurde ebenfalls festgenommen. Dabei beschädigte er das Polizeifahrzeug, leistete heftige Gegenwehr und konnte nur unter Anwendung enormer Körperkraft fixiert werden.

Nach der Festnahme wurden beim Verdächtigen geringe Mengen an Suchtmittel sichergestellt. Beide Festgenommenen wurden ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die einschreitenden Beamten blieben unverletzt.