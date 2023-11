Bisher unbekannte Täter überredeten in der Zeit von 24. Juli 2023 bis 14. November 2023 einen Mann (26) aus Klagenfurt in betrügerischer Absicht über die Datingplattform Tinder und danach über WhatsApp zu Überweisungen in mehreren Tranchen.

Der 26-Jährige glaubte, damit in Kryptowährung zu investieren. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro.