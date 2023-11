Die Pflegesituation in Kärnten und Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) sind seit Monaten beliebtes Angriffsziel für die FPÖ. Die Auseinandersetzung gipfelte jüngst in der Aussage von Parteichef Erwin Angerer, Prettner dafür im Landtag „herprügeln“ zu wollen. Am Freitag wird es im Amt der Kärntner Landesregierung zu einem Runden Tisch mit Prettner, der FPÖ und dem Verein Lebenswert kommen. Einen Tag davor findet eine Landtagssitzung statt.