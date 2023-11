Erneut sorgt ein Sager von Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer für Wirbel. Erst vor wenigen Wochen hatte dieser in einer Landtagsrede Kärntner Kindergärten als „kommunistische Umerziehungslager“ bezeichnet. Nun erntet Angerer erneut harsche Kritik für seine Wortwahl. Im Rahmen des Besuches von FPÖ-Chef Herbert Kickl Freitag in Kappel am Krappfeld soll Angerer angekündigt haben, Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) im Landtag „herprügeln“ zu wollen. Zuvor sparte der FPÖ-Landesparteiobmann nicht mit Kritik an Missständen im Kärntner Gesundheitsbereich.

Team Kärnten-Abgeordnete Marina Koschat-Koreimann spricht in einer Aussendung am Samstag von einer „widerwärtigen Wortwahl“ Angerers. Gerade in einer Zeit, wo Frauengewalt in Österreich erschreckende Ausmaße erreicht, häusliche Gewalt und Vergewaltigungen auf der Tagesordnung stehen und Frauenmorde einen traurigen Höchststand erreichen, sei solch eine Aussage völlig niederträchtig, betont Koschat-Koreimann.

Auch von der SPÖ selbst kommt scharfe Kritik an der „Gewalt-Rhetorik“. „Von der Gewalt der Worte ist es nur ein kleiner Schritt bis zur Gewalt in Form von Taten“, warnt SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher am Samstag. Und Kärntens SPÖ-Landesfrauenvorsitzende, Nationalrätin Petra Oberrauner spricht von einem „Akt verbaler Gewalt“. Landtagspräsident Reihnhart Rohr (SPÖ) richtet eine „ermahnende Zurechtweisung“ an die Adresse der FPÖ mit Parteiobmann Angerer. „Der Kärntnter Landtag, unser Landesparlament ist ein Ort der respekt- und niveauvollen kritischen Diskussion. Die FPÖ darf diesen hohen Ort nicht als Bühne oder Kampfring für ihre verbalen Prügelattacken missbrauchen“, so Rohr.