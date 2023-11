Das Stadttheater Klagenfurt und die Kleine Zeitung verbindet eine jahrelange Partnerschaft. Und so ist es zur liebgewordenen Tradition geworden, dass unsere Leserinnen und Leser zweimal pro Jahr einen exklusiven Theaterabend erleben dürfen. „Sturm“, ein Schauspiel von William Shakespeare, stand Samstagabend auf dem Programm. „Es ist stürmisch auf dieser Welt. Beim Wetter, in der Medienbranche, in der Politik, im Verhältnis zwischen Menschen und Staaten“, sagte Kleine-Chefredakteur Wolfgang Fercher bei der Begrüßung auf der Bühne.