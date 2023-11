Eine Woche nach dem offiziellen Saisonstart am Nassfeld wird DJ Ötzi am „Trögl Skiplatz“ mitten im Skigebiet bei Skibegeisterten und Feierfreudigen für ausgelassene Pistenparty-Stimmung sorgen. Das gab die NLW Tourismus Marketing GmbH am Freitag bekannt. Aufgewärmt wird am 16. Dezember bereits ab 12.30 Uhr mit den Antenne Kärnten DJs, bevor um 14 Uhr der Star-Entertainer mit seiner Band die Aprés-Ski-Bühne rocken wird. Als Überraschung soll auch ein Song gemeinsam mit dem „BORG Chor Hermagor“ performt werden. Alles bei freiem Eintritt.