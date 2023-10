Wenn viele Zufälle zusammenspielen und eine Personalvertretungswahl bevorsteht, kann aus einem an sich hochoffiziellen Akt schon einmal ein „sortenreiner roter“ werden. So geschehen bei der Angelobung der neuen Kärntner Pflichtschullehrerinnen und -lehrer. Sie fand heuer erstmals nicht direkt an den jeweiligen Schulen statt, sondern zweimal als Großveranstaltung in St. Veit und Villach – initiiert von Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und dem obersten Kärntner Lehrergewerkschafter Stefan Sandrieser (SPÖ). „Gangaufsicht“ hatten die Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und Günther Albel (SPÖ). Andere Kärntner Bürgermeister und die ÖVP-nahe FCG-Fraktion in der Personalvertretung waren nicht eingeladen.