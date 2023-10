Seit Monaten ist die Personalsituation in den Kärntner Landesspitälern so angespannt, dass es in einzelnen Häusern und an einzelnen Stationen zu Engpässen kommt. Diesmal ist das LKH Villach betroffen

.„Es ist absehbar, dass aufgrund von vielen Krankenständen das Dienstrad nicht mehr in dieser Form aufrechterhalten werden kann“, sagt Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost. Daher werde es ab November zu Umschichtungen im OP-Bereich und vereinzelt zu Verschiebungen von planbaren Operationen kommen. „Wir wissen, das ist für jeden Einzelnen unangenehm, aber es wird keine medizinischen Nachteile geben. Notfälle und Akutfälle werden selbstverständlich behandelt, das Leistungsangebot bleibt aufrecht“, so Trost. Weil aktuell Nachbesetzungen und Neu-Einschulungen erfolgen würden, werde sich die Situation rasch wieder entspannen.

2,5 Stellen unter Plan

Ein weiteres Problem herrscht im LKH Villach an der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Dort fehlen Mediziner, um die Räumlichkeiten nach dem Umbau optimal nutzen zu können. Man sei 2,5 Stellen unter Plan, so die Kabeg.

Insgesamt sind in den Kabeg-Häusern wegen des Personalengpasses aktuell 145 Betten gesperrt: 81 im Klinikum Klagenfurt, 45 im LKH Villach und 19 in Wolfsberg.