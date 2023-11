Ein Hotel in bester Lage am Seecorso mitten in Velden am Wörthersee scheint ein Ladenhüter zu sein: Vor einem Jahr kam das Hotel-Restaurant „Veldener Traumschiff“ (ehemals Sporthotel Berger) samt Parkplatz am Bezirksgericht Villach unter den Hammer. Bis heute fand man allerdings keinen Käufer für die Liegenschaft am See. Der Schätzwert beträgt laut Gutachten 4,1 Millionen Euro. Das geringste Gebot wurde damals mit zwei Millionen Euro angesetzt.