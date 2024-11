Was für ein Jahr für Prinzessin Kate. Nach der Veröffentlichung ihrer Krebsdiagnose ließ sich die Frau des britischen Thronfolgers William über Monate hinweg nicht in der Öffentlichkeit blicken und ordnete viel ihrer Genesung unter. Zuletzt bekam man die Prinzessin wieder öfter zu sehen, was auch erste Theorien von Überraschungen anfeuerte.

„Etwas Spannendes kommt auf uns zu“, verkündeten William und Kate auf ihren offiziellen Accounts. Das als „Carol Service“ (Weihnachtslieder-Gottesdienst) bezeichnete Event geht demnach am 6. Dezember über die Bühne und wird zu Weihnachten im Fernsehen gezeigt.

Das ganze Interview zum Nachsehen:

Adelsexpertin Katie Nicholl rechnet damit, dass das Event besonders werden könnte für Kate. „Sie hat hinter den Kulissen daran gearbeitet. Ich rechne mit einer großen Beteiligung der Familie“, so Nicholl in der Sendung „Royal Exclusive“. Es wird erwartet, dass Kate - wie im Vorjahr – wieder mit ihren Kindern an der Veranstaltung teilnehmen wird.

Offen ist, wer Kate noch begleiten wird. Es steht demnach im Raum, dass auch ihre Eltern Carole und Michael Middleton, sowie ihre Geschwister Pippa und James mitkommen könnten. Die Adelsexpertin bleibt jedoch neugierig: „Ich weiß nicht, ob sie in die Aufführung involviert sein wird. Das müssen wir noch abwarten. Seien wir offen für Überraschungen.“