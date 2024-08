Der britische König Charles hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Virginia, Gräfin von Airlie, eine enge Freundin und Hofdame von Königin Elizabeth II, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Ginnie zählte zu den engsten Vertrauten der im September 2022 verstorbenen Königin.

Mit der Queen im Nachtclub

Der britische Palast hat sich inzwischen zum Tod der engen Freundin der Queen geäußert. „Seine Majestät war zutiefst betrübt über die Nachricht, da er Lady Airlie so lange in seinem Leben kannte und ihre immense Hingabe und ihren hingebungsvollen Dienst für Ihre verstorbene Majestät über so viele Jahre so sehr schätzte“, heißt es in einem offiziellen Statement.

Die Gräfin hatte Königin Elizabeth immer wieder auf Auslandsreisen begleitet, unter anderem in die USA. Zudem wurde die gebürtige Amerikanerin 1973 zur Lady of the Bedchamber ernannt. Im Jahr 2003 soll die Queen auch eine große Feier zum 70. Geburtstag von Ginnie gegeben haben. Es wird berichtet, dass diese im privaten Annabel‘s Club gefeiert wurde. Laut The Times war dies das einzige Mal, dass die Königin nach ihrer Hochzeit einen Club betrat.