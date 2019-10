Isolierte Familie Vereinigungskirche bestätigt: Vater war kurzzeitig Mitglied

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Langsam wird klar, welche Tragödie sich auf diesem Hof in Holland abspielte © APA/ANP/VINCENT JANNINK

Am Freitag hat die Vereinigungskirche (ursprünglich The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, auch als Moon-Bewegung bekannt) in Österreich offiziell bestätigt, das jener Vater (67), dessen Familie neun Jahre lang isoliert in einem Keller in Holland hauste, ein Mitglied der Kirche gewesen ist. "Wir können bestätigen, dass der Vater der Kinder, (...), Mitte der 1980er Jahre kurz Mitglied unserer Bewegung war, und dass er an psychischen Problemen litt", hieß es in einer Aussendung. Sie Kirche sei "zutiefst besorgt, dass eine Familie in einem Bauernhaus in den Niederlanden unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt wurde".