Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus dem All richtete Astronaut Alexander Gerst eine berührende Botschaft an seine ungeborenen Enkelkinder © Youtube/Screenshot

Nach fast 200 Tagen im All ist die abgelöste Besatzung der Internationalen Raumstation ISS wieder sicher auf der Erde gelandet - unter ihnen auch der Deutsche Alexander Gerst. Dieser hatte kurz zuvor aus dem Weltall noch eine berührende Botschaft für seine ungeborenen Enkelkinder aufgenommen. "Ich weiß, es hört sich für euch vermutlich komisch an, aber zu der Zeit als die ISS erbaut wurde und hier oben im Orbit war, konnte noch nicht jeder Mensch in den Weltraum reisen und die Erde von außen sehen", beginnt Gerst seine Nachricht. Vor ihm seien es gerade einmal 500 Menschen dort gewesen.

Danach folgte eine Entschuldigung. "Im Moment sieht es so aus, als würde euch meine Generation den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen", gesteht er. Den Menschen sei durchaus bewusst, dass sie die Erde mit Kohlendioxid verpesten, Wälder roden und das Klima zum Kippen bringen, die Meere verschmutzen und die limitierten Ressourcen viel zu schnell verbrauchen und sinnlose Kriege führen würden. Gerst entschuldigt sich für all die Dinge, die seine Generation falsch gemacht hat. Gleichzeitig gibt er die Hoffnung in seiner Rede nicht auf, dass die Menschheit noch dazulernt und die wirklich wichtigen Dinge des Lebens erkennt. Aber hören Sie selber!

Die Sojus-Raumkapsel mit dem Gerst und zwei weiteren Astronauten war am Donnerstag gegen 6 Uhr (MEZ) planmäßig in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien aufgeschlagen. Das zeigten Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA.

Sicher gelandet: ISS-Trio aus Weltraum zurückgekehrt Die Sojus-Raumkapsel mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst (42) und zwei weiteren Astronauten schlug am Donnerstag gegen 6 Uhr (MEZ) planmäßig in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien auf. AFP Gerst hatte tags zuvor das Kommando auf der ISS an seinen russischen Kollegen Oleg Kononenko übergeben. AFP Mit an Bord waren US-Kollegin Serena Aunon-Chancello... AFP ...und der Russe Sergej Prokopjew. AFP Mehr Bilder von der Landung! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/12

Mit an Bord waren der Russe Sergej Prokopjew und seine US-Kollegin Serena Aunon-Chancellor. Der 42-Jährige Gerst hatte Anfang Oktober als erster Deutscher das Kommando auf der ISS übernommen. Am Mittwoch hatte er das Kommando an seinen Kollegen Oleg Kononenko übergeben.

Nach Angaben von Roskosmos ist der nächste bemannte Start zur ISS für den 1. März 2019 geplant.