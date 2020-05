Facebook

Die Gesamtzahl der jemals Infizierten lag am Sonntagvormittag (9.30 Uhr) nach Angaben des Innenministeriums damit bei 15.871 Personen. Davon sind noch 1.262 erkrankt, was einen Rückgang im Tages-Vergleich von 28 Menschen betrifft. Gesamt 618 Todesopfer bedeuten seit Samstag einen Anstieg um drei Tote. Die drei neuen Todesfälle betrafen eine Frau und einen Mann aus Wien sowie eine Frau in der Steiermark. Die beiden Bundesländer sind mit insgesamt 143 bzw. 136 Fällen damit weiter Spitzenreiter in der Anzahl an Todesopfern.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bisher insgesamt 316.508 Tests auf eine Coronavirus-Erkrankung durchgeführt.

In Krankenhaus-Behandlung befanden sich am Muttertag noch 291 und damit um 18 weniger als am Vortag. 72 Intensiv-Patienten bedeuten einen Rückgang im 24-Stunden-Fenster um sieben Personen. Von einer Virus-Erkrankung wieder genesen sind fast 14.000, nämlich 13.991 und damit um 63 mehr als am Samstag.