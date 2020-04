Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So könnte ein Unterricht an den steirischen Schulen aussehen © KLZ

Wann es wieder mit dem normalen Schulbetrieb weitergeht, ist weiter unklar. Dauern wird es auf jeden Fall mindestens bis Mitte Mai. Doch mit dem Hochfahren der Wirtschaft werden in den nächsten Wochen mehr Kinder als bisher an den Schulen zu betreuen sein. Deshalb – und wenn es dann auch wieder für alle losgeht – fordern Lehrer Klarheit, was ihren Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus und natürlich auch die Sicherheit der Schüler angeht.