Nationalfeiertage haben schon immer Bewegung ins Volk gebracht. Ältere Österreicherinnen und Österreicher erinnern sich noch gerne an die Fit-Märsche am Nationalfeiertag. Doch das kollektive Schwitzen im Gedenken an die Verabschiedung des Neutralitätsgesetzes am 26. Oktober 1955 ist längst vom selbstverliebten Bodyshaping in gestylten Fitnesscentern verdrängt worden. Adieu Fit-Marsch, nur noch Österreichs Neutralität ist immerwährend.