Aufgrund starker Regenfälle über Frankfurt sind am dortigen Flughafen Dutzende Flüge gestrichen worden. Am Mittwochabend sei es unter anderem auf dem Vorfeld zu großen Wasseransammlungen gekommen, sagte ein Sprecher des Flughafens. Zur genauen Zahl der betroffenen Flüge konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Auf der Webseite des Flughafens waren aber rund 70 Flugstreichungen bis zum Beginn des Nachtflugverbots vermerkt. Auch Flüge von und nach Wien wurden gecancelt.

Zwei Flüge von Frankfurt nach Wien, geplant am Mittwochabend und Donnerstag in der Früh (OS 220 und OS 218), wurden gestrichen. Außerdem fiel ein Flug von Wien-Schwechat nach Frankfurt am Mittwochabend (OS 219) aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für ganz Hessen eine Warnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen ab Mittwochabend herausgegeben.