Die Nasa vermeldete die Entdeckung eines bisher unbekannten Asteroiden. Das an sich ist noch keine Besonderheit. Doch was den 50 Meter großen Brocken mit dem Namen "2023 DW" von anderen unterscheidet, ist, dass er auf der "Turiner Skala" nicht mit dem Wert null versehen ist, sondern ein Einser dabei steht. Diese Skala beschreibt das Gefahrenpotenzial von Annäherungen erdnaher Asteroiden und Kometen und reicht von null bis zehn. Der Wert null bedeutet, dass eine Kollision mit der Erde effektiv ausgeschlossen werden kann, oder dass das Objekt so klein ist, dass nicht mit Schäden zu rechnen ist. Die Werte acht bis zehn bedeuten eine sichere Kollision mit lokaler Zerstörung bis hin zu einer globalen Katastrophe. Somit befindet sich 2023 DW noch immer im grünen, eher unbedenklichen Bereich der Skala.

Die Nasa betonte, dass diese Entdeckung keinen Grund zur Beunruhigung darstellt, die Chance für einen Einschlag sei mit 1 zu 560 "sehr klein". Die Analyse weiterer Daten zur Flugbahn könnte zu einer Rückstufung auf Null der Turiner Skala führen. "Oft dauert es mehrere Wochen, um Unsicherheiten zu reduzieren und die Umlaufbahn ausreichend genau vorherzusagen", twitterte die Nasa dazu.

25 Kilometer pro Sekunde

Im Laufe seiner Sonnenumrundungen wird der Asteroid der Erde insgesamt zehnmal vergleichsweise nahekommen, am nächsten eben am 14. Februar 2046, mit einer rechnerischen Entfernung von 1,8 Millionen Kilometern. Der Brocken bewegt sich mit 25 Kilometern pro Sekunde durch die Leere des Alls. Mit einem Durchmesser von etwa 50 Metern wäre ein Einschlag von 2023 DW kein Weltuntergang im wörtlichen Sinn, ein Treffer könnte aber reichen, um eine Großstadt zu zerstören.

Die Diskussion um potenziell gefährliche Himmelskörper machte im September letzten Jahres Schlagzeilen. Damals war es im Rahmen der "Dart"-Mission gelungen zu zeigen, dass die Änderung der Flugbahn eines Asteroiden durch die gezielte Kollision mit einer Sonde möglich ist.