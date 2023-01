Mit quietschenden Reifen biegt das Auto in eine Kreuzung ein, dahinter in tiefschwarzer Nacht hört man Polizeisirenen aufheulen. Der Fahrer des Autos drückt aufs Gas, um ein ganzes Rudel an Polizeiautos abzuschütteln, das die Verfolgung aufgenommen hat. Dieses Video einer Verfolgungsjagd, das in den chinesischen sozialen Medien die Runde machte, würde jeden Action-Film aus Hollywood schmücken. Aber diese Verfolgungsjagd ist echt, aus dem Fluchtauto wird sogar geschossen – nicht mit Maschinenpistolen, aber mit Feuerwerksraketen.