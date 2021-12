300.000 Fälle täglich?Rasante Omikron-Ausbreitung hält die Welt in Atem

Facebook

Die neue Variante des Coronavirus namens Omikron hält die Welt in Atem. Denn: Die Übertragungsrate der neuen Mutante ist fast dreimal so hoch wie bei der Delta-Variante. "Das liegt jedoch nicht an dem Virus selbst, sondern daran, dass sich geimpfte und ungeimpfte Menschen anstecken", sagt der Basler Biophysiker Richard Neher. Wenn die Entwicklung weitergehe wie bisher, sei Omikron in etwa zwei bis vier Wochen in Europa vorherrschend. Bisher wurde die Variante in 76 Ländern nachgewiesen.