Bei einem bewaffneten Zwischenfall in Diamond Head auf Hawaii sind am Sonntag (Ortszeit) mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen zwei Polizisten. Eine Hausbesitzerin habe versucht, einen problematischen Mieter vor die Tür zu setzen, sei dabei von dem Mann niedergestochen worden, berichteten örtliche Medien.

Beim Eintreffen der Polizei habe der Mann, dessen Alter nach unterschiedlichen Berichten mit 68 oder 69 Jahren angegeben wurde, das Feuer auf die Beamten eröffnet. Zwei Polizisten starben, ein dritter wurde schwer verletzt. Der Gesundheitszustand der Hausbesitzerin sei kritisch, hieß es.

Nach dem Angriff auf die Polizisten setzte der Schütze nach Medienberichten das Haus in Brand. Der Täter sei in den Flammen, die gleich mehrere Gebäude erfassten und zerstörten, ums Leben gekommen, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Hawaiis Gouverneur David Ige sprach den Angehörigen der getöteten Polizisten in einem Tweet sein Mitgefühl aus.