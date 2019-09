"Anhaltspunkte"Lübcke-Mord: Ermittlungen nun auch wegen Mordversuchs an Iraker

Es gebe "Anhaltspunkte, dass der Beschuldigte am 6. Jänner 2016 in Lohfelden versucht hat, einen irakischen Asylbewerber heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen zu töten", teilte die Bundesanwaltschaft mit.

In Deutschland wird gegen den Tatverdächtigen im Fall der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stephan E., nun auch wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Mordes an einem Iraker ermittelt.

Es gebe "Anhaltspunkte, dass der Beschuldigte am 6. Jänner 2016 in Lohfelden versucht hat, einen irakischen Asylbewerber heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen zu töten", teilte die Bundesanwaltschaft, die den Fall von den Kasseler Justizbehörden an sich zog, am Donnerstag in Karlsruhe mit. Demnach soll sich E. "dem Opfer unbemerkt von hinten genähert und ihm dann unvermittelt mit einem Messer in den oberen Rücken gestochen haben".