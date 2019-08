Beobachtung schwieriger als 2018 Sternschnuppenstrom der Perseiden erreicht Höhepunkt

Von Montag auf Dienstag sieht man so viele Sternschnuppen wie noch nie in diesem Jahr. Wenn das Wetter passt. Der Höhepunkt der "Sternschnuppenparade" 2019 wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August erwartet.