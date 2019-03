Terrorattacke in Neuseeland"Einer der dunkelsten Tage in unserer Geschichte"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trauer und Sorge in Neuseeland © AP

Die Bevölkerung Neuseelands steht unter Schock. Mindestens 49 Menschen starben, nachdem mehrere Terroristen Dutzende Menschen in zwei Moscheen in Christchurch niedergeschossen haben. Öffentliche Gebäude und Schulen in der zweitgrößten Stadt des Landes und größten auf der Südinsel wurden abgeriegelt. Premierministerin Jacinda Ardern sprach von einem der "dunkelsten Tage" in der Gesichte ihres Landes. 48 weitere Menschen wurden nach der Attacke mit Schusswunden in Krankenhäuser gebracht.

Mehr zum Thema Anschlag in Christchurch Österreichs Opposition warnt vor Terrornetzwerk