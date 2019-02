Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trümmer an der Absturzstelle © (c) APA/AFP/MANJUNATH KIRAN

Bei einem Abnahmeflug für die Luftfahrtmesse Aero India, die in dieser Woche in Bengaluru stattfindet, sind zwei Jet-Trainer des indischen Kunstflugteams Surya Kiran kollidiert und abgestürzt. Ein Pilot kam dabei ums Leben.

Die beiden anderen Flugzeuginsassen wurden ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie ein Mensch am Boden, der von herunterfallenden Teilen getroffen wurde.

Das Flug-Team wurde 1996 gegründet, flog bis 2011 die in Indien gebaute HAL Kiran Mk. 2 und wurde 2011 aufgelöst. 2017 wurde das Team neu gegründet und mit der BAE Hawk Mk. 132 ausgerüstet. Der Teamname Surya Kiran bedeutet übersetzt "Sonnenstrahlen".

Kollision vor Aero India Kollision vor Aero India

Indien: Unfall bei Flugshow Heute morgen gegen 11.45 Uhr Ortszeit sind über der Yelahanka Air Force Base in Bengaluru in Indien zwei Hawk Mk.132-Trainer des indischen Kunstflugteams Surya Kiran zusammengestoßen und abgestürzt. (c) APA/AFP/MANJUNATH KIRAN (MANJUNATH KIRAN) Drei Besatzungsmitglieder sind mit dem Schleudersitz aus den beschädigten Jets ausgestiegen. (c) APA/AFP/MANJUNATH KIRAN (MANJUNATH KIRAN) Aber einer der Piloten hat die Kollision nicht überlebt. (c) APA/AFP/MANJUNATH KIRAN (MANJUNATH KIRAN) (c) APA/AFP/MANJUNATH KIRAN (MANJUNATH KIRAN) (c) APA/AFP/STR (STR) (c) APA/AFP/MANJUNATH KIRAN (MANJUNATH KIRAN) (c) APA/AFP/MANJUNATH KIRAN (MANJUNATH KIRAN) 1/7