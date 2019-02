''Eigentum verpflichtet''Als in Tschechien Lebensmittelspenden zur Pflicht wurden

Gesetz in Tschechien verpflichtete größere Supermärkte dazu, abgelaufene Lebensmittel zu spenden. Ein Modell der Solidarität, mit dem dieses Land in Europa fast noch alleine da steht - nun gibt es eine erste Bilanz.

Láchová (ganz rechts im Bild) mit einem Teil ihres Teams und den eingesammelten Waren © CZECH FOOD BANKS

Es wäre so naheliegend und doch sind es bislang Ausnahmefälle in Europa: Tschechiens Supermärkte über 400 m² Verkaufsfläche müssen per Gesetz abgelaufene Lebensmittel spenden.

