Messner poltert"Mit den Händen in den Hosentaschen auf den Everest"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reinhold Messner hält nichts von Pistenalpinismus © (c) APA/dpa

Die Bergsteigerlegende Reinhold Messner kritisiert den Trend zu immer mehr ausgebauten Wegen für Touristen im Hochgebirge. "Heute leben wir im Zeitalter des Pistenalpinismus. Es gibt überall Pisten ", sagte der 74 Jahre alte Messner der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag.

Er habe diese Entwicklung selbst am Mount Everest beobachtet. "Da bauen 200 Sherpas - das ist eine Masse an Leuten - in einem Monat eine Piste vom Basislager zum Gipfel. Die ist ein paar Meter breit, links und rechts sind Seile, und es gibt keine Stelle, wo Sie nicht mit den Händen in den Hosentaschen hinauflaufen könnten."

Messner sagte, er habe ein äußerst lukratives Angebot abgelehnt, einen Fluglinienbesitzer aus den USA auf den höchsten Berg der Welt zu bringen. "Am Ende hat er gesagt, wir reden nicht über ein Honorar, sondern über Anteile an meiner Fluglinie." Er habe abgelehnt.

"Erstens kann ich nicht garantieren, dass ich wieder raufkomme, zweitens würde ich nur ohne Sauerstoffmaske hinaufsteigen, und da kann ich es als Bergführer nicht verantworten, einen Klienten dabeizuhaben. Drittens finde ich es einfach nicht gut, dass man sich so etwas kaufen kann", sagte Messner.