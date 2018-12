Facebook

Fast vier Monate nach dem verheerenden Brückeneinsturz in Genua ist auch der letzte noch verbliebene Lastwagen von dem Unglücks-Viadukt entfernt worden. Die Feuerwehr veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Video, wie Einsatzkräfte ihn am Samstag im Rückwärtsgang vom östlichen Überrest der Morandi-Brücke fuhren.

Die Autobahnbrücke war am 14. August eingestürzt, 43 Menschen starben.

#Genova, ieri mattina i #vigilidelfuoco hanno rimosso e condotto in zona sicura l'ultimo mezzo pesante rimasto sul #PonteMorandi pic.twitter.com/4XDRvTzJfX — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 9. Dezember 2018

Nach Plänen von Bürgermeister und Sonderkommissar für den Wiederaufbau Marco Bucci soll mit den Abrissarbeiten am 15. Dezember begonnen werden. Eine neue Brücke soll laut Buccis Aussagen bis Mitte 2020 stehen.