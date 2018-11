Weil sein Frauerl bei einem Unfall ums Leben kam, ist ihr Hund nun alleine. Der wartet Tag für Tag an der Unfallstelle auf ihre Rückkehr.

In der mongolischen Stadt Hohhot sitzt ein Hund am Straßenrand. Er kehrt jeden Tag immer wieder an den selben Ort zurück. Denn dort ist seine Besitzerin bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Der genaue Todeszeitpunkt ist nicht bekannt, allerdings heißt es in chinesischen Medien, sie sei bereits Mitte August verstorben. Pendler, die diese Straße häufig befahren, kennen den Hund bereits. Viele werfen ihm Futter hin, wenn sie an ihm vorbeifahren.

Aufnahmen von dem trauernden Vierbeiner wurden bereits über 1,4 Millionen Mal aufgerufen.

