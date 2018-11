Die Drogen waren in einem Hohlraum eines Wohnmobils versteckt.

© APA/dpa

Fahnder haben in der Hafenstadt Patras 420 Kilogramm Cannabis sichergestellt. Drei Drogenhändler seien bei dem Einsatz festgenommen worden, teilte die griechische Küstenwache am Mittwoch mit. Die Drogen waren in einem Hohlraum eines Wohnmobils versteckt.

Die Fahnder vermuten, dass die drei Dealer die Drogen nach Italien bringen wollten, sagte ein Offizier der Küstenwache. Albanien, die griechische Halbinsel Peloponnes sowie Kreta gelten als Regionen mit der größten Cannabis-Produktion in Europa.