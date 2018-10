Die italienische Polizei rettete ihn am Dienstag nahe Triest aus dem Wasser.

An Surfboard geklammert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Der Sportlehrer Goran Jablanov (47) aus Slowenien ist beim Surfen ins Meer gefallen und hat einen ganzen Tag in der stürmischen Adria überlebt. Die italienische Polizei rettete ihn am Dienstag nahe Triest aus dem Wasser, wie das kroatische Staatsfernsehen HRT berichtete.

Er hatte sich laut Medienberichten in den Wogen die ganze Zeit an sein Surfboard geklammert. Dies und sein Neoprenanzug retteten ihm laut der slowenischen Nachrichtenagentur STA offensichtlich das Leben.

Jablanov war am Montag mit einem anderen Wassersportler in der Bucht von Piran gesurft, als Sturmböen beide von den Brettern rissen. Der andere Mann hatte das Ufer noch erreicht. Jablanov blieb zunächst verschwunden. Wegen des Sturms konnte zunächst kein Rettungsteam ausrücken. Erst am nächsten Morgen fischten die Italiener den Lehrer aus der Adria - 40 Kilometer entfernt von dem Punkt, wo er ins Wasser gefallen war.