Sujetbild © (c) Getty Images/fStop (Team Static)

Bei einem in einem Kellerverschlag in Frankfurt am Main entdeckten Skelett handelt es sich um die sterblichen Überreste einer seit fast vier Jahren vermissten Frau. Von der damals 51-Jährigen aus Bad Nauheim fehlte seit Dezember 2014 jede Spur, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen demnach nicht vor. Womöglich sei die Frau erfroren.

Die Frau war laut Polizei zuletzt kurz vor Weihnachten 2014 in Frankfurt gesehen worden. Die Ermittler baten die Bevölkerung um Mithilfe, um die genauen Umstände des Verschwindens und des Todes der psychisch auffälligen Frau aufzuklären. Ihre sterblichen Überreste waren vor einigen Tagen in einem vermüllten Keller in Frankfurt entdeckt worden, der neu vermietet werden sollte.