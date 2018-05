Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die junge Frau war auf der A 2 in Nordrhein-Westfalen ausgestiegen © dpa

Nach einem Streit ist eine 22-Jährige auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen aus dem Wagen ausgestiegen und überfahren worden. Wie die Polizei in Bielefeld am Donnerstag mitteilte, brachte der Fahrer das Auto mit Berliner Kennzeichen am Vorabend in Richtung Hannover nahe Porta Westfalica auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Frau stieg aus, wurde von einem Lkw erfasst und von einem Auto überrollt. Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern und Polizisten an der Unfallstelle blieben erfolglos, die Frau erlag ihren Verletzungen.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden zur Spurenauswertung sichergestellt. Für die Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden Notfallseelsorger angefordert. Zur Bergung des Unfallopfers und zur Unfallaufnahme wurde die Autobahn am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen gesperrt, wodurch es zu einem Rückstau von rund sechs Kilometer kam.